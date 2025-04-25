Сегодня на заседании Законодательного Собрания депутаты приняли решение преобразовать еще 9 районов области в округа. Изменения коснулись Александровского, Гороховецкого,

Сегодня на заседании Законодательного Собрания депутаты приняли решение преобразовать еще 9 районов области в округа. Изменения коснулись Александровского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Камешковского, Киржачского, Кольчугинского, Селивановского, Судогодского и Юрьев-Польского районов. Ранее во Владимирской области уже были преобразованы в округа два района – Меленковский и Собинский. Как отметили в Заксобрании, результат оказался положительным. Основная цель изменений – формирование