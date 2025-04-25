В правительстве области поделились информацией о ходе строительства дороги на улице Пушкарской. Сейчас там уже уложили первые 100 метров щебеночного основания. На следующей неделе на этом

В правительстве области поделились информацией о ходе строительства дороги на улице Пушкарской. Сейчас там уже уложили первые 100 метров щебеночного основания. На следующей неделе на этом участке уложат асфальт. А на съезде с Октябрьского проспекта рабочие закончили подготовительные работы. На место привезли 7 тысяч тонн песка. Им будут обустраивать земляное полотно. После этого планируется сделать