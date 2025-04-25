В правительстве области поделились информацией о ходе строительства дороги на улице Пушкарской. Сейчас там уже уложили первые 100 метров щебеночного основания. На следующей неделе на этом
<a href="https://33live.ru/novosti/25-04-2025-kak-proxodit-stroitelstvo-dorogi-na-ulice-pushkarskoj-vo-vladimire.html" target="_blank">Как проходит строительство дороги на улице Пушкарской во Владимире?</a> - В правительстве области поделились информацией о ходе строительства дороги на улице Пушкарской. Сейчас там уже уложили первые 100 метров щебеночного основания. На следующей неделе на этом
[url=https://33live.ru/novosti/25-04-2025-kak-proxodit-stroitelstvo-dorogi-na-ulice-pushkarskoj-vo-vladimire.html]Как проходит строительство дороги на улице Пушкарской во Владимире?[/url] - В правительстве области поделились информацией о ходе строительства дороги на улице Пушкарской. Сейчас там уже уложили первые 100 метров щебеночного основания. На следующей неделе на этом