Как работают недавно созданные образовательные центры города Владимира? В чем преимущества и недостатки? Чем занимаются детсадовцы в школах и как проходит взаимодействие разных учебных

Как работают недавно созданные образовательные центры города Владимира? В чем преимущества и недостатки? Чем занимаются детсадовцы в школах и как проходит взаимодействие разных учебных заведений? Журналистов познакомили с деятельностью образовательных центров на примере ОЦ №7. Напомним, в него входят 42-я, 44-я и 45-я школы, а также 10-й, 11-й, 82-й, 105-й, 160-й детские сады. Все учреждения