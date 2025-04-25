Участок был передан под застройку вне конкурса.

Прокуратура Владимирской области нашла нарушения земельного законодательства касательно отсутствия аукциона на выделение государственного участка, на котором планируется строительство торгово-гостиничного комплекса и торгового центра «ЛАКИМОЛЛ». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Подготовительные работы уже начаты: установлены ворота и каркас забора, однако земля по-прежнему остается неприватизированной.Власти Собинского района не зафиксировали факты самовольного использования данного земельного участка. Прокуроры предполагают, что участок может быть передан конкретному лицу без должного контроля. В адрес главы администрации муниципального округа направлено представление.