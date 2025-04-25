«Ростелеком» завершил модернизацию систем внутреннего и внешнего освещения в средней общеобразовательной школе № 22 имени Героя Российской Федерации Геннадия Николаевича Сергеева в

«Ростелеком» завершил модернизацию систем внутреннего и внешнего освещения в средней общеобразовательной школе № 22 имени Героя Российской Федерации Геннадия Николаевича Сергеева в городе Коврове Владимирской области. Специалисты компании заменили 774 светильника на современные светодиодные в учебных кабинетах, коридорах, столовой, спортивном зале, раздевалках и других помещениях школы. По оценкам экспертов, теперь потребление электроэнергии в учебном заведении