Очередное сохранение ключевой ставки дает рынку сбережений сигнал к стабилизации. В ближайшее время максимальная доходность будет держаться в пределах 19-20% годовых.

Очередное сохранение ключевой ставки дает рынку сбережений сигнал к стабилизации. В ближайшее время максимальная доходность будет держаться в пределах 19-20% годовых. Дальнейшее снижение ставок вероятно, но меньшими темпами, чем в последние месяцы. На рынке розничного кредитования тренд не изменится – ставки останутся заградительными и будут «давить» на спрос. Об этом сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.Как и прогнозировали эксперты банка, Центральный Банк четвертый раз подряд сохранил текущую ключевую ставку на уровне 21%. Ее движение вниз, по оценке банка, возможно во втором полугодии, так как сейчас влияние основных проинфляционных факторов остается достаточно сильным.Рынок сбережений«Время вкладчика» на розничном рынке продолжается. По данным регулятора, общерыночный рублевый портфель, вырос в марте на 400 млрд руб. за счет прироста срочных депозитов, несмотря на снижение максимальных ставок по вкладам. По данным ЦБ РФ, за март в среднем примерно ставки по вкладам снизились на 0,6 п.п.По прогнозам банка, максимальные ставки в ближайшие полтора-два месяца стабилизируются в пределах 19-20% годовых. После прошедшего раунда снижения ставок в феврале-апреле участники рынка могут занять выжидательную позицию, оценивая потребность в ликвидности. Дальнейшее снижение ставок не исключено, хоть и не быстрыми темпами. Поэтому у клиентов пока еще сохраняется возможность зафиксировать высокую доходность по накопительным продуктам.Рынок розничного кредитованияНа рынке кредитования физлиц ставки сохранятся на прежнем уровне. Учитывая ожидания, что ЦБ РФ будет поддерживать жесткую политику большую часть 2025 года, в ближайшей перспективе аналитики не прогнозируют смены тренда. Например, ставки по рыночной ипотеке пока по-прежнему будут превышать 25%, «давя» на спрос, поэтому в структуре банковских выдач продолжат доминировать госпрограммы.