Ремонтные работы начались в 2020 году.

Реконструкция акушерского корпуса на улице Абельмана в Коврове не завершена, несмотря на требования суда. Подрядчик «АСГ Техно Строй» до сих пор не заменил стеновые панели, за что теперь вынужден выплачивать ежедневные штрафы. Кроме того, как пишет «» в здании возникли проблемы с отоплением, требующие дополнительных работ.Ремонтные работы начались в 2020 году и формально закончились в 2022-м, но открытие здания затрудняется из-за недостатков. Суд обязал подрядчика завершить замену панелей до апреля, однако компания лишь частично выполнила требования и подала кассационную жалобу. Власти намерены активизировать меры по взысканию штрафов.В региональном минстрое сообщили, что направили заявление в судебные приставы для возбуждения исполнительного производства. Напомним, ранее мы писали, что