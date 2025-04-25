В поселке Максима Горького загорелся трехэтажный многоквартирный дом. Сотрудники МЧС спасли четырех человек, двое пострадали. Пожар случился сегодня в 10:50 в квартире дома №6 на улице

В поселке Максима Горького загорелся трехэтажный многоквартирный дом. Сотрудники МЧС спасли четырех человек, двое пострадали. Пожар случился сегодня в 10:50 в квартире дома №6 на улице Морозова. На место выехали 25 спасателей и 10 единиц техники. Выводить людей из задымленных помещений пришлось с помощью специальных устройств, подключенных к дыхательным аппаратам пожарных. Так были спасены четверо