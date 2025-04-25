Прокуратура вскрыла факт незаконного строительства в Лакинске. На муниципальном участке во всю идут работы. Вот только эту землю по закону никому не предоставляли. Надзорное ведомство

Прокуратура вскрыла факт незаконного строительства в Лакинске. На муниципальном участке во всю идут работы. Вот только эту землю по закону никому не предоставляли. Надзорное ведомство сделало свои выводы – возможно речь идет о нарушении закона о конкуренции. Согласно выписке из ЕГРН, участок с кадастровым номером 33:24:010232:386 предусмотрен для строительства торгово-гостиничного комплекса и ТЦ «ЛАКИМОЛЛ». На