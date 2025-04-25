17 апреля полицейские задержали 41-летнего жителя Владимира, который раскладывал метилэфедрон по Собинке. Информацией и снимками поделились в пресс-службе УМВД области. Оперативники изъяли у

17 апреля полицейские задержали 41-летнего жителя Владимира, который раскладывал метилэфедрон по Собинке. Информацией и снимками поделились в пресс-службе УМВД области. Оперативники изъяли у задержанного 18 обмотанных черной изолентой полимерных свертков с разовыми дозами наркотика. Возбуждены уголовные дела по статье о незаконном хранении наркотических средств. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: УМВД области