Во Владимире подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса профмастерства «Лучший сварщик России — 2025». Они закаляют металл и повелевают сталью. 26 участников, 15 предприятий. И

Во Владимире подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса профмастерства «Лучший сварщик России — 2025». Они закаляют металл и повелевают сталью. 26 участников, 15 предприятий. И это далеко не предел. Вне конкурса свое мастерство демонстрировали студенты. Участие принимали даже девушки. Хрупкие дамы встали в один ряд с опытными сварщиками-мужчинами. Снежана Бушлакова учится во Владимирском технологическом колледже