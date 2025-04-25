Завтра, 26 апреля, во Владимире пройдет первый антифестиваль бездомных собак. Он состоится на рынке на Студеной. Участники мероприятия смогут пообщаться с брошенными животными из разных

Завтра, 26 апреля, во Владимире пройдет первый антифестиваль бездомных собак. Он состоится на рынке на Студеной. Участники мероприятия смогут пообщаться с брошенными животными из разных уголков области, а может даже и выбрать себе друга. Антифестиваль организует приют «Дорога добра». На празднике будет выставка бездомных собак – с ними можно пообщаться и погладить. Детей и взрослых