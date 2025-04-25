Переменчивая весенняя погода не даст владимирцам насладиться субботой и воскресеньем. Синоптики сервиса «Яндекс. Погода» прогнозируют похолодание до нуля и дождь. Итак, дождь придет в

Переменчивая весенняя погода не даст владимирцам насладиться субботой и воскресеньем. Синоптики сервиса «Яндекс. Погода» прогнозируют похолодание до нуля и дождь. Итак, дождь придет в регион уже в пятницу, 25 апреля. Хотя днем на улице будет тепло – +18. А вот ночью похолодает до +3. В субботу, 26 апреля, днем термометры покажут +6, будет пасмурно, а