Это улучшит условия жизни для дачников.

Во Владимирской области в этом году продолжается программа социальной газификации садоводческих товариществ (СНТ). Как рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин, бесплатное подключение газа к участкам теперь доступно не только владельцам частных домов, но и собственникам, чьи садовые домики расположены в газифицированных населенных пунктах.«Ожидается, что инициатива позволит подключить около полутора миллионов домовладений по всей стране, включая Владимирскую область», — отметил парламенатрий.Это улучшит условия жизни для дачников, которые используют свои участки не только в теплое время года, но и зимой, обеспечивая им комфорт с помощью природного газа.