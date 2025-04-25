Тем, кто пострадал, будет оказана помощь в восстановлении имущества и жилья.

Киржачский район Владимирской области постепенно приходит в себя после детонации боеприпсов, люди возвращаются в свои дома. Тем, кто пострадал, будет оказана помощь в восстановлении имущества и жилья. Как рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин, комиссия работает над составлением актов. сформированы восстановительные бригады.«Региональные и окружные власти, а также волонтеры и неравнодушные граждане оказывают необходимую помощь жителям», — пояснил парламентарий.Игорь Игошин со своими помощниками оперативно включился в организацию помощи по обращениям жителей: предоставил транспорт для эвакуации людей, помог им разместиться подальше от эпицентра катастрофы, обеспечил питанием. Гуманитарные грузы в Киржач поступают из различных уголков области. Команда под руководством губернатора делает всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить в районе нормальную жизнь.