Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.Нефть и КапиталКонфликт на Ближнем Востоке резко увеличил логистические издержки НПЗ «Лукойл нефтохим Бургас» — они выросли в 10 раз. Об этом заявил министр энергетики Болгарии Трайчо Трайков. Как отмечает , это напрямую привело к подорожанию топлива: бензин АИ-95 и дизель заметно выросли в цене с марта.Ставропольский крайЦена на пшеницу снизилась с 15 200 до 12 500 рублей за тонну, что приводит к существенным потерям фермеров. Об этом пишет Основная причина — рекордный урожай при слабом спросе, объясняют аграрии. Дополнительное давление оказывают экспортные пошлины и крепкий рубль.Республика УдмуртияВласти Удмуртии планируют приватизировать авиакомпанию «Ижавиа» в 2026 году для пополнения бюджета и привлечения инвестиций. Средства нужны на ремонт социальных объектов и обновление устаревшего авиапарка, на который регион не может выделить десятки миллиардов рублей, пишет . Рассматриваются варианты продажи как авиакомпании отдельно, так и с аэропортом.Ростовская областьТаганрогский залив серьёзно загрязняется пестицидами из-за сельского хозяйства и диффузного загрязнения почв, сообщил эколог Андрей Зайчиков. До 60% загрязнений попадает в воду с полей, а слабая способность залива к самоочищению усиливает проблему. Об этом пишет . Дополнительный фактор — накопление токсинов в иловых отложениях, которые могут вновь попадать в воду.Республика ТатарстанВ Казани начался закрытый процесс по делу двух игроков молодежки «Рубина», которых обвиняют в изнасиловании и насилии, пишет . На заседании выступили медики и потерпевшая, которой стало плохо во время допроса. Футболисты вину отрицают и остаются в СИЗО. История получила широкий резонанс, стороны предпочитают не комментировать происходящее до решения суда.Волгоградская областьВ Волгограде Волга вышла на максимальный весенний уровень: из‑за увеличенного пропуска воды через гидроузел затопило почти все ступени Центральной набережной, пишет . Под водой оказались нижние причалы и часть лестницы, но это штатное половодье - объекты рассчитаны на временное подтопление. В ближайшие дни вода начнёт постепенно уходить.Нижегородская областьВ Нижнем Новгороде за два дня выпало столько снега, что сугробы местами достигли 27 сантиметров, пишет . По данным ФОБОС, регион стал одним из лидеров по осадкам, уступив только Республике Марий Эл. В мэрии отмечают, что снегопады накрыли сразу несколько областей. Уже 22 апреля осадки прекратятся, но ожидаются морозы до –7 градусов.Свердловская областьЕкатеринбург накрыл ледяной дождь: город за несколько часов превратился в каток, пишет . Лед покрыл дороги, деревья и дворы, местами отключилось электричество и перестали работать светофоры. В Нижнем Тагиле ожидаются осадки почти в месячную норму и перепады температуры от +3 до –2. Спасатели предупреждают о сильном гололёде и возможных перебоях с электричеством.Оренбургская областьВ Оренбургской области пресекли попытку вывоза военного оборудования. Как пишет , по данному делу завершился суд. Фигурант — руководитель коммерческой компании из Челябинска — получил условный срок и штраф.Тюменская областьУ тюменского фельдшера с 20-летним стажем дотла сгорел дом. Как сообщает , жительница села Богандинское, которая работает фельдшером на три ближайшие населенных пункта, осталась без крова. Она недавно выкупила жилье из соцнайма. Сейчас семья фельдшера живет у соседей — в пустующем здании, оставшемся после смерти их родственников.Омская областьВ Омской области через суд потребовали снести опасную дамбу, пишет . Земляную насыпь на территории Дружинского сельского поселения возвели неизвестные. В 2024 году дамба стала причиной серьезного наводнения. Сейчас насыпь находится в аварийном состоянии и частично уже обрушилась. Местные власти по решению суда теперь должны демонтировать насыпь, убрать водопропускные сооружения и восстановить естественное русло реки.КарелияУкушенному клещом мальчику из Карелии стало хуже. Как пишет , врачи отмечают «откат» в реалибилитации после клещевого энцефалита, и семье вновь приходится бороться за здоровье ребенка. Сохраняется риск возвращения 10-летнего мальчика в реанимацию, что серьёзно осложняет дальнейшее лечение.Приморский крайАкционеры «Приморавтотранса» обвинили гендиректора Сергея Соловьёва в срыве собрания и рейдерстве. Как пишет , по их данным, он использует акционерное соглашение, угрожает штрафами и уголовной статьёй, блокируя их волю. Параллельно на предприятии распродают имущество по заниженным ценам.БашкирияВ Стерлитамаке мэрия продаёт баню «Валькирья» (2007 м²) за 122 млн руб., но без открытых торгов. Как пишет , эксперты видят в этом нарушение закона о конкуренции: муниципальное имущество пытаются вывести через ООО «ГОК». Сделку могут оспорить в суде.Краснодарский крайНа пляже в Анапе отдыхающие нашли живую акулу — катран выбросился на берег, но смог вернуться в море, пишет Это единственный вид акул в Чёрном море. Хищница абсолютно безопасна для человека, обычно держится на глубине 30–100 метров.Хабаровский крайВ Хабаровске уволен заместитель мэра Олег Сутурин, курировавший архитектуру и строительство. Как пишет , причина не называется, но эксперты связывают это с критикой «точечной» застройки. Обязанности главы департамента временно исполняет главный архитектор Аркадий Корзун.НовосибирскНелегальный коралл из ОАЭ нашли у туриста в Новосибирске. Пассажир объяснил, что не знал правила перевозки таких грузов, сообщили в Сибирском таможенном управлении, пишет . Инцидент случился в новосибирском аэропорту. Пассажир прилетел из ОАЭ. Отдыхая в Дубае, он решил привезти в родные края сувенир — коралл. Однако турист не был осведомлен, что такой груз нужно декларировать. Мужчина прошел по «зеленому коридору», где его и встретили таможенники.Челябинская областьУправляющего челябинской алмазной компании заподозрили в афере на 120 млн рублей. Как сообщили в УФСБ России по Челябинской области, противоправная схема была выявлена в ходе оперативно-разыскных мероприятий, пишет . По версии следствия, фигурант действовал в сговоре с другими лицами и намеревался обманным путем завладеть бриллиантами, находящимися в Государственном фонде РФ.ХМАОВ ХМАО к выборам 2026 года формируется пул независимых кандидатов, которые намерены составить конкуренцию действующим депутатам, пишет . Речь идет о самовыдвиженцах, которых связывают с представителями местного бизнеса, в том числе с предпринимателем Евгением Городиловым, известным в округе участием в судебных спорах с муниципальными властями.Красноярский крайКрасноярские туристы погибли в горах Бурятии, пишет Группа вышла на маршрут из базового лагеря и добралась до вершины. При спуске последняя связка туристов — из двух женщин и мужчины — отстала и не вернулась в лагерь. Остальные поднялись их искать. Тела пропавших нашли вверху по склону. У женщин остались обширные ссадины на лице — травмы могли получить в результате падения камней или падения с высоты.Белгородская областьТри человека пострадали в Белгородской области в ходе перестрелки, пишет , в В результате конфликта пострадали три человека. О стрельбе в городе Бирюче сообщили очевидцы. Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли у участников конфликта охотничье ружьё и два травматических пистолета.Пермский крайВ Перми в руках у подростка взорвался сверток с деньгами, пишет . Пятиклассник получил легкие ожоги рук. Взрыв был похож на петарду. СКР возбудил уголовное дело.Санкт-Петербург (Росбалт)Впервые в Петербурге школьника со шпаргалкой на ЕГЭ «поймала» нейросеть, сообщает . Нейросеть заметила подозрительное поведение и поставила «метку» на видео. Данные проверили модераторы и подтвердили наличие шпаргалки. Ученика удалили из аудитории, а результаты его экзамена аннулировали.