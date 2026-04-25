В округе борются с подтоплениями участков дорог.

На гидропосту в округе Муром уровень воды в Оке повысился на 19 см и достиг 619 см.Об этом сообщает администрация округа. Критической отметкой местные власти называют 780 см. До нее пока есть запас, однако в округе подтоплены три участка автомобильных дорог — они связывают Польцо с Благовещенским, а также Алешунино и Боровицы и Сосницы с Борком.Если уровень воды продолжит расти, проезд может быть заблокирован и между другими населёнными пунктами округа.Напомним, Центральная Россия переживает рекордный за много лет паводок. Особенно серьёзной была обстановка в соседней Нижегородской области, однако там вешние воды уже неделю отступают.Ранее сообщалось, что