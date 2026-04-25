В рамках обмена пленными всего в РФ 24 апреля вернулись 193 россиянина.

Станислав из Коврова, Максим из Меленок и Евгений из Гороходца возвращаются к родным из украинского плена в рамках обмена 24 апреля.Об этом сообщает губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Сейчас все вернувшиеся находятся в Белоруссии, впереди лечение и реабилитация. Глава региона заверил, что земляки могут рассчитывать на помощь властей.Он также поблагодарил Минобороны России и уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову, внесших огромные вклад в возвращение домой жителей региона.Всего