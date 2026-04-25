В Александрове будущая школа на 1100 мест всё ближе к приёму учеников: в классах уже расставляют мебель и оборудование, а также собирают потолки.Об этом сообщила глава округа Анна Кузнецова. Учебное заведение расположено в микрорайоне Жулево.Кроме того, в новом учебном заведении укладывают плитки в санузлах, красят стены и завершают прочие работы по косметическому ремонту.В общей сложности, в 2026-2028 годах во Владимирской области планируют обновить две областные школы-интерната и 49 муниципальных школ, а также десять детсадов. За предыдущие три года в регионе создали 6000 новых школьных мест в шести общеобразовательных учебных заведениях.Как сообщалось ранее, в областном центре