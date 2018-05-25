Это связано с проведением «Экологического марафона»

Это связано с проведением «Экологического марафона»В воскресенье, 27 мая, во Владимире перекроют Лыбедскую магистраль из-за проведения акции «Экологический марафон».Ограничение движения автомобилей вступит в силу в 8 утра и продлится до 15 часов. В городе закроют следующие участки дорог: от пересечения дороги с улицей Гагарина до перекрестка с Октябрьским проспектом, а также по Октябрьскому проспекту от пересечения с улицей Мира до улицы Дзержинского.Общественный транспорт будет ходить по улицам Мира, Горького, Дзержинского, 2-й Никольской, Ильича, Гагарина.