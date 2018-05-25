В этом деле не бывает мелочей. О застройщике много расскажет и пакет документов, и адекватность цен, и отзывы покупателей, и состояние офиса продаж и строительной площадки.

Многих покупателей жилья в новостройках волнует вопрос — какой застройщик является надежным, а какой — нет? Однозначно ответить на этот вопрос невозможно, но можно оценить девелопера по совокупности основных факторов. Вот на какие моменты надо обратить внимание при выборе застройщика.Первый момент — потребовать у девелопера необходимый пакет документов. Вот, какие основные документы должны показать любому клиенту в офисе надежного застройщика:проектная декларация;разрешение на строительство;свидетельство права собственности или договор аренды земельного участка;протокол предварительного распределения квартир;А вот если какой-либо из этих документов предъявлять отказываются, то это повод задуматься.И, быть может, поискать другой жилой комплекс.Второй момент — понять источники финансирования проекта. Лучше всего, если строительство жилого комплекса компания осуществляет на свои средства. Неплохо, если застройщик работает по схеме проектного финансирования с крупным банком, который наверняка заранее просчитал все риски компании и проекта.Третий момент — адекватность цен. Известно, что покупатели жилья любят скидки, а девелоперы и застройщики в последние годы охотно из предоставляют. Но есть один момент — скидка не должна быть очень большой. Например, когда все сбрасывают 10-12%, а именно этот застройщик готов уступить 20%. Из этого можно сделать лишь один неутешительный вывод — застройщику остро не хватает финансирования. Вот и получается, что в поисках денег, застройщик решается продавать квадратные метры по стоимости, которая только лишь позволяет окупить расходы.Четвертый момент — отзывы покупателей. Для этого надо обратиться к помощи интернета. Надо через поисковые системы отыскать форумы клиентов того или иного застройщика — ведь именно там люди довольно откровенно пишут о плюсах и минусах компании и проекта, квартиру в котором они приобрели.Пятый момент — оценить офис продаж. У всякого уважающего себя застройщика офис продаж будет уютным, комфортным и удобно расположенным. На столе обязательно будет стоять макет строящегося дома. Еще одно важное условие — насколько красиво, аккуратно, и удобно сделан официальный сайт застройщика.Шестой момент — состояние строительной площадки. Зачастую именно это может сказать потенциальному покупателю о застройщике намного больше, нежели дипломы, грамоты, декларации и макеты ЖК. Если строительство жилого комплекса или жилого квартала идет полным ходом, то будут видны и сами рабочие, и строительные краны будут в активном состоянии, и грузовики со строительными материалами будут ездить туда-сюда.А вот если на строительной площадке, несмотря на бодрые заявления застройщика, царит затишье и рабочих практически не видно, это повод серьезно призадуматься.В общем, прежде чем заключать договор купли-продажи недвижимости, надо действительно тщательно изучить все описанные выше моменты. Также неплохо бы привлечь к процессу профессионального юриста, который сможет не только увидеть подозрительные моменты, но и в случае необходимости сумеет подсказать оптимальный выход из ситуации.