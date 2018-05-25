С 1 июня 2018 года суд присяжных вводят в городских, районных и военных судах области.

С 1 июня 2018 года суд присяжных вводят в городских, районных и военных судах области.Как попасть в суд?Список кандидатов в присяжные заседатели формируют 1 раз в 4 года. Для этого используют данные государственной автоматизированной системы «Выборы». Органы местного самоуправления отбирают будущих присяжных путём случайной компьютерной выборки. Стать присяжным заседателем по собственному желанию нельзя.Из списка исключают людей моложе 25 лет и старше 65 лет; тех, у кого есть непогашенная и неснятая судимости; людей, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными. Тем, кто состоит на учёте в наркологическом или психоневрологическом диспансере, «карьера» присяжного тоже не светит.Тех, кого включили в списки кандидатов в присяжные заседатели, уведомляет об этом местная администрация. В течение 2-х недель потенциальные присяжные могут направить муниципалам письменные заявления, чтобы их из списков.исключилиСейчас в области уже закончили формировать списки присяжных заседателей. Всего в основной и запасной перечень кандидатов включили около 14 тысяч жителей региона. Эти списки будут использовать как областной, так и районные и гарнизонные военные суды.Не исключено, что уже в июне кто-то из наших земляков пригласят придти в районный суд, чтобы участвовать в отборе коллегии присяжных заседателей.Когда обвиняемый обращается в суд с ходатайством о рассмотрении дела судом присяжных, отбирают необходимое число человек из списка кандидатов - обычно от 30 до 50 человек. Из числа явившихся кандидатов стороны обвинения и защиты отбирают 12 человек. Но с 1 июня скамья присяжных станет «короче»: в областном суде будет 8 человек, в районных и гарнизонных военных судах – 6 человек.Можно ли отказаться?Человек может дважды отказаться участвовать в судопроизводстве в качестве присяжного: на этапе формирования списка кандидатов или на этапе, когда его приглашают в суд « на кастинг» членов коллегии присяжных заседателей.Как правило, кандидаты мотивируют свой отказ состоянием здоровья, семейными обстоятельствами, острой занятостью по месту работы, командировкой, знакомством с кем-либо из участников процесса и прочим. Быть или не быть присяжным заседателем – это осознанный выбор каждого кандидата. Но по мнению представителей областного суда, большинство людей, которые получили опыт участия в судопроизводстве, не пожалели об этом. Когда человек не просто рассуждает о справедливости, а помогает ей свершиться, он понимает, что живет не зря.Больше полномочийСейчас в каждом из федеральных судов общей юрисдикции региона уже есть по одному залу судебных заседаний, предназначенному для рассмотрения дел с участием коллегии присяжных, с совещательными комнатами, в которых создали необходимые условия для работы.Перечень судебных дел с участием присяжных заседателей за счёт категорий преступлений, не подсудных областным и равным им судам, расширят.Пока в нашей области статистика уголовных дел, рассмотренных с участием присяжных заседателей, не слишком велика - с 1 января 2003 года до 1 мая 2018 года областной суд рассмотрел 52 уголовных дела.Это объясняют, во-первых, небольшим количеством составов преступлений, которые подсудны суду присяжных. Во-вторых, это обусловлено желанием самих обвиняемых. Ходатайствовать о рассмотрении уголовного дела с участием коллегии присяжных заседателей может только сам подсудимый, никто не вправе навязать ему эту форму судопроизводства. Бывает, что, заявив такое ходатайство на досудебной стадии, потом обвиняемый решает его «отменить»..В роли присяжных за 15 лет успело побывать около 900 жителей области. В отношении 92 осуждённых коллегии присяжных заседателей вынесли обвинительные вердикты, в отношении 22 человек – оправдательные.КомментарийВрио председателя Владимирского областного суда Сергей Медведев:- Судейское сообщество положительно оценивает это нововведение. Предстоящая реформа проходит в русле дальнейшей гуманизации правосудия. Полагаем, что люди будут больше доверять судебной власти: смогут увидеть «изнутри», как работает суд, поучаствовать в этом, осознать, сколь непростые задачи приходится решать судье, какую ответственность он берёт на себя.