Право вносить авиадебоширов в черные списки и отказывать им в перевозке получают российские авиакомпании. Это положение вступит в силу с 4 июня 2018 года, когда начнет действовать закон О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации.

Право вносить авиадебоширов в черные списки и отказывать им в перевозке получают российские авиакомпании. Это положение вступит в силу с 4 июня 2018 года, когда начнет действовать закон "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации". Текст закона 5 декабря 2017 года подписал президент России Владимир Путин.Инициативу об отказе в предоставлении услуг авиадебоширам предложила авиакомпания "Аэрофлот". Для авиаперевозчика комфорт и безопасность полетов – абсолютный приоритет: "Аэрофлот" шесть раз удостивался премии Skytrax World Airline Awards в категории "Лучшая авиакомпания Восточной Европы". Новые положения выводят российское законодательство на уровень мировых стандартов по профилактике и противодействию деструктивному поведению на воздушном транспорте."Мы приветствуем вступление в силу поправок в законодательство, внесения которых давно и последовательно добивался "Аэрофлот". При поддержке президента России создан реальный правовой механизм, который позволит российской авиаотрасли вести жесткую и бескомпромиссную борьбу с любыми случаями деструктивного поведения пассажиров, вне зависимости от их социального статуса и положения, — заявил заместитель генерального директора "Аэрофлота" по правовым и имущественным вопросам Владимир Александров. — Право вносить авиадебоширов в черные списки и отказывать им в перевозке поможет нам сократить количество инцидентов на борту, а также позволит обеспечит законное право пассажиров на безопасный и комфортный полет".С 4 июня авиакомпании получают возможность отказывать пассажирам из черного списка в перевозке в течение года. Основания для внесения в черный список следующие:— невыполнение распоряжений командира воздушного судна (часть 6 статьи 11.17 Кодекса России об административных правонарушениях);— хулиганство на борту (статьи 213 Уголовного кодекса России);— совершение угрожающих безопасной эксплуатации воздушного судна действий (статья 267.1 Уголовного кодекса России).