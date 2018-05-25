В настоящее время сотрудниками полиции доказана причастность двоих ранее судимых местных жителей к совершению шести имущественных преступлений.

Следственным отделом ОМВД России по Александровскому району возбуждены уголовные дела в отношении 37-летнего мужчины и его 34-летней супруги. Ранее судимые нигде не работающие жители города Александрова подозреваются в совершении шести преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).В период с марта по 20 мая текущего года семейная пара совершала кражи продуктов питания из сетевых магазинов, расположенных на территории города Александрова и города Карабаново. Общая сумма материального ущерба, причиненного предпринимателям, превысила 10 тысяч рублей.Установлено, что похищенные товары злоумышленники реализовывали на местном рынке.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемых, местные жители были задержаны и дали признательные показания.Супруги заключены под стражу. Сотрудники полиции проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление причастности ранее судимых фигурантов к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Александровского района.