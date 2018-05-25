Сейчас штраф за кражу в интернет-пространестве составляет 500 тысяч рублей.

Сейчас штраф за кражу в интернет-пространестве составляет 500 тысяч рублей.По данным регионального отделения ГУ Банка России по ЦФО, в области за последний год стало меньше «классических» краж с пластиковых карт.Однако растёт число способов, при помощи которых «ловцы» электронных денег обманывают доверчивых людей.Всё больше «уловок»Ещё недавно мошенники действовали в основном «по старинке»: рассылали sms-сообщения и звонили по телефону, выманивая под разными предлогами деньги или данные о банковских картах. Но теперь они активно осваивают и самые популярные социальные сети, которые используют всё больше жителей области.К примеру, недавно пожилая жительница Владимира увидела в одном из мобильных приложений сообщение с логотипом одного из известных банков. Ей сообщили, что с её банковской карты пытаются снять денежные средства. Женщина перезвонила по указанному номеру. Представившись работником банка, мужчина выяснил... всю информацию о банковской карте.Пенсионерка ответила на все вопросы злоумышленника, сказав даже код, который пришёл на её мобильный телефон. И вскоре у женщины с банковской карты украли больше 70 тысяч рублей. Кстати, в этот же день в подобную ловушку попала ещё одна пенсионерка. У неё с карты списали 30 тысяч.Сотрудники банков предупреждают родителей: кибермошенники стали активнее «работать» с детьми. Путём случайных звонков, попадая на ребёнка, ему говорят, что он выиграл крупный приз, и просят продиктовать номер банковской карты родителей и CV-код с обратной стороны. Но при этом ничего не говорить маме и папе.В интернете заработали целые схемы, рассчитанные именно на детей, особенно в мобильных играх и приложениях. Ребятам предлагают обменять их реальные деньги (например, на мобильном счёте) на какие-то виртуальные знаки. Или без их ведома подключают к какой-нибудь платной подписке. А потом родители не понимают, куда у детей исчезают деньги.Ещё одна не новая, но весьма распространённая схема обмана: просьба о финансовой помощи от «друга» или «сына». Недавно 25-летней жительнице Коврова в одной из соцсетей пришло сообщение от подруги, которая попросила одолжить денег. Девушка перевела на карту 5 тысяч рублей. Мнимая подруга, поблагодарив за финансовую поддержку, попросила перевести ещё 5 тысяч, пообещав вернуть долг на следующий день. Девушка перевела. И уже потом узнала, что страницу её подруги «взломали».Обострение ситуацииПо прогнозам экспертов, кибермошенники активизируются перед Чемпионатом мира по футболу. Мундиаль стартует уже 14 июня. На соревнованиях будет масса туристов и, соответственно, вырастет нагрузка на платёжные терминалы и пункты обслуживания.Банк России рекомендует гражданам не передавать свои карты посторонним, выбирать банкоматы в безопасных местах и не вводить пароль при посторонних.Чаще всего для кражи данных банковских карт злоумышленники атакуют POS-терминалы (аппараты для оплаты услуг). Эти терминалы обычно расположены в магазинах или аптеках и, по сути, представляют собой обычные компьютеры, доступ к которым можно получить через сеть WI-FI. Также злоумышленники крепят на банкоматы накладки-скиммеры, считывающие данные банковских карт.Цифровая кражаЕщё один «продвинутый» способ потрошить электронные кошельки граждан — это бесконтактный грабёж.Многие платёжные системы разработали технологии бесконтактной оплаты покупок. Терминалами бесконтактных платежей чаще всего оснащены торговые автоматы, платные автодороги, турникеты, автозаправки, супермаркеты и кафе. При расчётах такой картой не нужно вводить ПИН-код и ставить подпись на чеке, если сумма не превышает 1000 рублей. Специальный терминал на расстоянии считывает информацию с карточки и звуковым или визуальным сигналом даёт понять, что необходимая сумма с неё списана.Злоумышленнику достаточно приблизить считыватель к карте на расстояние 5-20 сантиметров, чтобы списать деньги. В общественном транспорте, на рынке или в магазине вор прислоняет бесконтактный считыватель к карманам одежды, сумкам и крадёт деньги с карт у ничего не подозревающих владельцев.Если вы пользуетесь бесконтактной системой оплаты, помните, что в качестве подтверждения списания суммы более 1000 рублей запрашивают PIN-код, а не подпись чека. Если вы не планируете оплачивать бесконтактным способом покупки на сумму более 1000 рублей, лучше всего установить индивидуальный расходный лимит по карте и ограничить количество возможных транзакций.В апреле 2018 года подписали закон, который ужесточает уголовную ответственность за хищение средств с банковских счетов или электронных денежных средств. За киберкражу оштрафуют на 500 тысяч рублей или лишат свободы на срок до 6 лет.КомментарийУправляющий отделением по Владимирской области ГУ Банка России по ЦФО Надежда Калашникова:- Если незнакомец, представляясь сотрудником банка, пытается узнать у вас полную информацию о вашей карте, ни в коем случае не сообщайте ему эти сведения. В любых подозрительных ситуациях нужно звонить в банк, выдавший карту, по номеру, указанному на её оборотной стороне.