Жителей Ростовской области поделят на жирных и голодных, а в Тюменской области из желудка мужчины достали 26 свертков гашиша. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Жителей Ростовской области поделят на жирных и голодных, ав Тюменской области из желудка мужчины достали 26 свертков гашиша. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.Покаветеран боевых действий из Свердловской области собирал документы, деньги нажилье закончились. Региональный Фонд жилищного строительства предоставилжителю Краснотурьинска как участнику контртеррористической операции на СеверномКавказе, сертификат на приобретение жилья. Сертификат стоимостью 789 тысяч рублейему выдали спустя 17 лет, предупредив, что его необходимо использовать до 30июня 2018 года. Однако, когда мужчина оформил бумаги в Фонде ему заявили, чтооплачивать сертификат им нечем, поскольку деньги Минстроя они уже израсходовали,передаетПенсионерка выпала из маршруткина асфальт во время движения в Нижнем Новгороде. 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После промывания сотрудники полиции изъяли26 пакетов гашиша массой 107 граммов. Ишимский суд приговорил мужчину к четыремгодам лишения свободы в исправительнойколонии строгого режима.Житель Удмуртии пытался изнасиловатьсвою мать, пишет Следствие установило, что 41-летний обвиняемый, будучи пьяным,угрожая ножом своей пожилой матери, пытался совершить с ней половой акт.Женщине удалось вырваться и сбежать из квартиры. В ходе расследованияпреступник жаловался на обделенность материнской лаской и заботой и заявил, чтотаким образом он пытался ей отомстить. Мужчина получил четыре года колонии.В Нижнем Тагиле в соцсетях появилась запись местнойжительницы, где женщина рассказывает о том, что 19 мая 2018 года на ее12-летнюю дочь в подъезде пытался напасть мужчина. Женщина написала, чтоинцидент произошел в 19.00, когда девочка возвращалась из магазина. 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