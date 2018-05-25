Британские СМИ не нашли смысла в видеообращении Юлии
Скрипаль. Журналисты отметили, что девушка просто пересказала уже известную
версию событий. При этом ни словом не упомянула о вине России.
Британские СМИ не нашли смысла в видеообращении Юлии
Скрипаль. Журналисты отметили, что девушка просто пересказала уже известную
версию событий. При этом ни словом не упомянула о вине России.
Заявление дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля ничего
не прояснило. Юлия прочитала по бумажке специально написанную для нее речь,
которая должна была поддержать британскую версию. Так что, спустя три месяца
после трагического инцидента в Солсбери, ответов на вопросы все еще нет,
отмечают журналисты.
Британский журналист Ангус Роксборо не согласен с
высказанным в Москве мнением, что Юлия Скрипаль выступила с заявлением под
давлением британских властей. Он считает, что девушка была расслаблена и даже иногда
отрывала глаза от текста. В то же время журналист признает, что британское
правительство не предоставило своевременно информацию о деле и не опубликовало
никаких твердых фактов.
Юлия в своем заявлении изложила всем известные факты. Она напомнила
о факте отравления, о том, что 20 дней была в коме и сообщила, что лечение было
малоприятным, отмечает комментатор британской газеты "i". В то же
время, подчеркивает Мэри Дежевски, кое в чем слова Скрипаль отклонялись от
версии Лондона. К примеру, она не стала обвинять в преступлении Россию, не
называла нервно-паралитического вещества, которым они с отцом были отравлены. Более
того, заявила, что собирается вернуться в Россию – что не сходится с версией
Лондона о Москве-"убийце".
Кроме того, не прозвучал ответ ни на один волнующий общественность
вопрос. До сих пор неясно, где именно и когда были отравлены Скрипали. В какой
форме было отравляющее вещество и где оно находилось. И, главное, каков же
мотив преступления и почему не называются другие подозреваемые, кроме России,
приводит мнение автора статьи Пятый канал.