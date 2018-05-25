Британские СМИ не нашли смысла в видеообращении Юлии Скрипаль. Журналисты отметили, что девушка просто пересказала уже известную версию событий. При этом ни словом не упомянула о вине России.

Британские СМИ не нашли смысла в видеообращении ЮлииСкрипаль. Журналисты отметили, что девушка просто пересказала уже известнуюверсию событий. При этом ни словом не упомянула о вине России.Заявление дочери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля ничегоне прояснило. Юлия прочитала по бумажке специально написанную для нее речь,которая должна была поддержать британскую версию. Так что, спустя три месяцапосле трагического инцидента в Солсбери, ответов на вопросы все еще нет,отмечают журналисты.Британский журналист Ангус Роксборо не согласен свысказанным в Москве мнением, что Юлия Скрипаль выступила с заявлением поддавлением британских властей. Он считает, что девушка была расслаблена и даже иногдаотрывала глаза от текста. В то же время журналист признает, что британскоеправительство не предоставило своевременно информацию о деле и не опубликовалоникаких твердых фактов.Юлия в своем заявлении изложила всем известные факты. Она напомнилао факте отравления, о том, что 20 дней была в коме и сообщила, что лечение быломалоприятным, отмечает комментатор британской газеты "i". В то жевремя, подчеркивает Мэри Дежевски, кое в чем слова Скрипаль отклонялись отверсии Лондона. К примеру, она не стала обвинять в преступлении Россию, неназывала нервно-паралитического вещества, которым они с отцом были отравлены. Болеетого, заявила, что собирается вернуться в Россию – что не сходится с версиейЛондона о Москве-"убийце".Кроме того, не прозвучал ответ ни на один волнующий общественностьвопрос. До сих пор неясно, где именно и когда были отравлены Скрипали. В какойформе было отравляющее вещество и где оно находилось. И, главное, каков жемотив преступления и почему не называются другие подозреваемые, кроме России,приводит мнение автора статьи Пятый канал.