Руководство английского футбольного клуба Челси продолжает вести переговоры с представителями экс-наставника Наполи Маурицио Сарри. Новая встреча участников возможной сделки продолжалась более семи часов.

Руководство английского футбольного клуба "Челси" продолжает вести переговоры с представителями экс-наставника "Наполи" Маурицио Сарри. Новая встреча участников возможной сделки продолжалась более семи часов.В ближайшее время "Челси" официально предложит Сарри двухлетний контракт. При этом английский клуб будет обязан выплатить "Наполи" 8 миллионов евро компенсации, сообщает "Спорт-экспресс". Коме того, часть сделки может стать защитник лондонцев Давид Луиз, который пополнит состав неаполитанцев.