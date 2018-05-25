Состояние здоровья 80-летнего Иосифа Кобзона под пристальным вниманием его поклонников. Стоит артисту выйти в свет или дать интервью на ТВ, как тут же певца отправляют на тот свет. Оправданы ли слухи о слабом здоровье певца – Dni.Ru спросили у ясновидящей.

Состояние здоровья 80-летнего Иосифа Кобзона под пристальным вниманием его поклонников. Стоит артисту выйти в свет или дать интервью на ТВ, как тут же певца "отправляют" на тот свет. Оправданы ли слухи о слабом здоровье певца – Dni.Ru спросили у ясновидящей."ИосифКобзон рожден под знаками Короля и десятиконечной звезды, поэтому в жизни емубыло предначертано собрать все награды и почести. Это человек яркий, властный. Несмотряна тяжелый недуг, жизнь Кобзона будет долгой, он не собирается нас покидать", – поведала Dni.Ru .Ничего плохого в судьбе певца гадалка не увидела. Артисту необходимо лечение и пристальное внимание к самому себе. Ему важно постоянно контролировать своесостояние, чтобы никакие сбои в организме не спровоцировали проблемы."Мы еще неоднократноувидим его на сцене и на телевидении. Более того, вижу, что в скором времени он собирается принятьучастие в каком-то новом проекте, возможно как наставник. И это не случайно. Кобзончасто помогает начинающим артистам. Вижу, что совсем скоро мы услышим новоеимя, которое выйдет из под крыла Великого Маэстро", – добавила Янко.Как писали Dni.Ru, в последние годы Кобзон неважно себя чувствует. Он терял сознание на сцене, а на недавнем концерте поэта-песенника Михаила Гуцериева 80-летний певец выглядел очень плохо. Поклонники даже сравнили его с живой мумией. Правда, артист заверил журналистов, что все хорошо, и он нормально себя чувствует.