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<a href="http://33live.ru/novosti/25-05-2018-citroen-c5-aircross-novyj-krossover-dlya-evropy-s-klirensom-dzhipa.html" target="_blank">Citroen C5 Aircross: новый кроссовер для Европы с клиренсом джипа</a> - Citroen представил европейскую версию нового кроссовера C5 Aircross, который в прошлом году дебютировал в Китае (там уже проданы 35 000 таких машин). Но исполнение для Европы отличается от своего азиатского собрата.