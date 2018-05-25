Как передают СМИ со ссылкой на соцсети, Алена Водонаева язвительно высказалась о певице Вере Брежневой. Звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 не сдержала сарказма при виде фотографии популярной исполнительницы.

Как передают СМИ со ссылкой на соцсети, Алена Водонаева язвительно высказалась о певице Вере Брежневой. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" не сдержала сарказма при виде фотографии популярной исполнительницы.В социальной сети Instagram появился паблик, где публикуются старые фотографии знаменитостей. Под снимком, на котором изображена певица Вера Брежнева, появилась запись, якобы оставленная Аленой Водонаевой. "Она такая добрая. Дедушек стареньких любит. А одним аж живет. Искренняя. Светлая. Честная", – приводят явно саркастического содержания слова Водонаевой .Далее разразилась настоящая словесная баталия среди тех людей, кто поддержал Алену, и поклонников Веры Брежневой. По мнению последних, звезда скандально известного телепроекта "Дом-2" "при всех" высмеяла певицу "ни за что" и теперь должна публично принести слова извинений.Отметим, что летом 2017 года Алена Водонаева оказалась заблокирована Верой Брежневой в этой популярной социальной сети. Все началось с того, что Водонаева оставила пост на своей страничке, в котором раскритиковала отечественный шоу-бизнес, где процветают ложь и разврат, противопоставив ему критику людей из реалити-шоу, в котором некая девушка встречалась с парнями "по симпатии".Самое интересное Алена написала о некой представительнице шоу-бизнеса, которая, много лет проработав в "женском коллективе", "спала с женатым продюсером" и даже "увела его из семьи". После этого Водонаева выложила новую запись, сообщив, что Вера Брежнева ее заблокировала в соцсети. "Столько лет на нее подписана. Нравилось творчество, нравилось любоваться красивыми фотографиями. Набираю ее аккаунт – я в блоке", – пожаловалась Алена Водонаева.