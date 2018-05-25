Участники дискуссии обсудили развитие одного из важнейших для России направлений - экспорта туристических услуг.

Делегация Владимирской области приняла участие в панельной сессии «Регионы России – преодолевая новые рубежи», которая прошла в рамках Петербургского международного экономического форума. Участники дискуссии обсудили развитие одного из важнейших для России направлений - экспорта туристических услуг. К слову, Владимирская область давно и успешно работает в этом направлении.Ещё одна важная тема, затронутая в ходе дискуссии, - это увеличение несырьевого неэнергетического экспорта. Как отметил генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев, взаимодействие с субъектами Российской Федерации - один из приоритетов для возглавляемой им структуры. С регионами выстраивается работа по развитию партнёрских взаимоотношений для дальнейшего формирования единых механизмов поддержки экспортёров и экспортно-ориентированных компаний. Соглашения с высшими должностными лицами регионов, которые заключает Российский экспортный центр, становятся одним из важных элементов для выстраивания взаимодействия и повышения эффективности мер поддержки экспортёров. Напомним, наша область заключила соглашение с РЭЦ в прошлом году.С 2017 года Владимирская область стала одним из «пилотных» регионов, где совместно с Российским экспортным центром активно развивается инфраструктура поддержки экспортной деятельности, реализуются мероприятия по продвижению владимирской продукции за рубежом и оптимизируется региональная нормативно-правовая база. Контроль за реализацией таких инициатив осуществляется на уровне Губернатора и с участием делового и экспертного сообщества.Группа РЭЦ уже поддержала 28 экспортёров Владимирской области на 1,5 млн долларов. Среди них – компания «Раско», Торговый дом «АСКОНА», Ковровский электромеханический завод и Завод им. В.А. Дегтярёва.