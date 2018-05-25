Исследовательская группа из США выяснила, что электронные сигареты и прочие методы избавиться от вредной привычки не работают. Вместо этого медики предложили поощрять отказ от табака деньгами.

Исследовательская группа из США выяснила, что электронные сигареты и прочие методы избавиться от вредной привычки не работают. Вместо этого медики предложили поощрять отказ от табака деньгами.Чтобы проверить, сработает ли это, эксперты провели исследование, в котором приняли участие около шести тысяч никотинозависимых. Испытуемых разделили на несколько групп в соответствии с методом заставить их бросить курить.Участников одной из них снабжали мотивирующей информацией о пользе здорового образа жизни. Второй предлагали никотиновые пластыри и фармацевтические препараты. Для третьей группы выделили электронные сигареты, передает CBS News.Однако в более интересных условиях оказались остальные участники исследования. Последним двум группам давали по 600 долларов каждому. Этих денег испытуемых лишали в том случае, если они срывались и снова начинали курить в течение полугода.Результаты эксперимента показали, что в тех группах, где добровольцам предлагали традиционную помощь, курить бросили лишь 0,1%. При этом лучше всего силу воли проявили те участники, которым платили.Стоит отметить, что многие специалисты раскритиковали результаты исследования. Они заявили, что экспериментаторы понятия не имеют, сколько человек в каждой группе воспользовались инструментами для отказа от курения.