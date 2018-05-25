Олег Дерипаска покинул совет директоров РусАла. Это один из серии шагов, призванных защитить интересы компании и ее акционеров в связи с введением американских санкций. Решение об отставке вступает в силу с 25 мая.

Олег Дерипаска покинул совет директоров "РусАла". Это один из серии шагов, призванных защитить интересы компании и ее акционеров в связи с введением американских санкций. Решение об отставке вступает в силу с 25 мая."В поддержку усилий, которые делаются группой для защиты интересов компании и ее акционеров, вслед за введением санкций Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, Олег Дерипаска — неисполнительный директор компании, подал в отставку в качестве директора с 25 мая 2018 года", — говорится в заявлении компании.В четверг "Русал" сообщил об уходе в отставку гендиректора компании Александры Бурико и семи членов совета директоров, сообщает ТАСС.США в начале апреля ввели санкции в отношении нескольких российских предпринимателей и подконтрольных им компаний. В список попал и Олег Дерипаска с подконтрольными ему "Базовым элементом", "Русскими машинами", компанией B-Finance, группой En+, "Евросибэнерго", "Русалом", "Группой ГАЗ" и агрохолдингом "Кубань".Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.Позднее Минфин США заявил, что с "РусАла" могут быть сняты санкции в случае смены контролирующего акционера. Такие же условия были выдвинуты и в отношении "Группы ГАЗ". В середине мая Дерипаска вышел из совета директоров En+ Group.En+ Group — интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электростанции мощностью 19,7 гигаватт и алюминиевые заводы производительностью 3,9 миллиона тонн в год. Именно контролируемые "РусАлом" алюминиевые заводы являются основным потребителем производимой энергии.