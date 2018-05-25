Легенда аргентинского и мирового футбола Диего Марадона подверг критике главного тренера сборной страны Хорхе Сампаоли. Новоявленный председатель правления брестского Динамо считает, что у наставника национальной команды нет конкретного игрового плана.

Легенда аргентинского и мирового футбола Диего Марадона подверг критике главного тренера сборной страны Хорхе Сампаоли. Новоявленный председатель правления брестского "Динамо" считает, что у наставника национальной команды нет конкретного игрового плана."Есть более способные тренеры, чтобы управлять сборной. У Сампаоли нет конкретного игрового плана, костяка. Я читал, что он сыграет по схеме 2-3-3-2. Это смешно. Так никто не играл с 1930 года. Надеюсь, что все сложится в итоге хорошо, но в группе с Исландией, Нигерией и Хорватией будет нелегко", — приводит слова Марадоны "Спорт-экспресс".Ранее экс-футболист сборной Аргентины заявлял, что фаворитами чемпионата мира по футболу в России являются команды Испании и Германии.