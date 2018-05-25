В этом году для купания разрешены четыре водоема: озеро Глубокое, реки Содышка и Клязьма, водоем Семязино.

1 июня во Владимире официально будет открыт купальный сезон. В этом году для купания разрешены четыре водоема: озеро Глубокое, реки Содышка и Клязьма, водоем Семязино. На этих пляжах будут работать спасательные посты с необходимыми плавсредствами, оборудованием и снаряжением.Купание будет запрещено на гидротехнических объектах около плотин, в местах водозабора, везде, где размещены запрещающие аншлаги, а также в местах, запрещённых для купания органами санэпиднадзора.