Уже восьмой год подряд для тех, кто прощается со школой, организован общегородской праздник на Соборной площади.

Для выпускников владимирских школ сегодня прозвучит последний звонок. Уже восьмой год подряд для тех, кто прощается со школой, организован общегородской праздник на Соборной площади. Он начнется с торжественных линеек, которые пройдут во всех школах города. Затем все выпускники — а их в этом году более 1500 человек — соберутся в центре города около ЦУМа "Валентина". Затем в 13 часов состоится шествие к Соборной площади. Торжественную церемонию «последнего звонка» и концертно-развлекательную программу откроют поздравления главы Владимира Ольги Деевой и главы городской администрации Андрея Шохина.В продолжение праздничной программы выпускников ждет концерт.