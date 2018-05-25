Уроженка США попала на скамью подсудимых за принуждение кабельного ремонтника к оральному сексу. Женщину арестовали после того, как растерянный мужчина позвонил в полицию.

Уроженка США попала на скамью подсудимых за принуждение кабельного ремонтника к оральному сексу. Женщину арестовали после того, как растерянный мужчина позвонил в полицию.Злоумышленница, видимо, была уверена в своей безнаказанности. Она предупредила рабочего, чтоесли тот обратится к правоохранителям, то она прикинется жертвой, и тогда мужчине никто не поверит.Инцидент произошел, когда ремонтник закончил работу и ждал на диване, когдаклиентка заплатит за оказанную услугу. Похоже, домохозяйка планировала найти альтернативу деньгам. Сообщается, что Милдред подошла к рабочему и заставила его положить руку себе на грудь. Сначала мужчина пытался сопротивляться, но злоумышленница упорствовала и в итоге подвергла его оральному сексу.Затем Милдред стала шантажировать жертву. Она заявила, что если он кому-нибудьрасскажет о случившемся, то она выставит его насильником, а себя – потерпевшей.Несмотря на это, мужчина сразу обратился вполицию, передает издание The New York Post. Домохозяйке было предъявлено обвинение в сексуальном домогательстве. После этого ее выпустили под залог.