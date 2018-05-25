Следственный комитет расследует дело, связанное с захватом заложников на улице Молостовых. Вооруженный мужчина в течение нескольких часов удерживал под замком целую семью. Один человек убит, сам зачинщик при штурме ранен. Трагическая развязка стала итогом затянувшегося конфликта между соседями.

Следственный комитет расследует дело, связанное с захватом заложников на улице Молостовых. Вооруженный мужчина в течение нескольких часов удерживал под замком целую семью. Один человек убит, сам зачинщик при штурме ранен. Трагическая развязка стала итогом затянувшегося конфликта между соседями.О том, что в доме на улице Молостовых происходит что-то страшное, соседи догадались по выстрелам. Они и вызвали полицию. Оперативники сразу выяснили, что в квартире мужчина удерживает заложников — семью из трех человек с ребенком. На место вызвали подкрепление — бойцов Росгвардии."У них уже давно конфликт, и частенько скандалы были", — рассказывает одна из соседей.Выяснилось, что стрелял хозяин жилья Александр Боровой, а в заложниках у него оказалась семья, которая выкупила долю квартиры. Как коммунальные споры дошли до такого, становится ясно, если изучить страничку Борового в социальных сетях. Еще несколько дней назад мужчина написал пост о том, что стресс начал снимать алкоголем.Дальше — хуже: подбадривает себя, готовится к решительным мерам. И вот — развязка. Запись, сделанная в 18:46: "Дело ближе к вечеру. Наступает час Х. Но главное — остаться Человеком". Похоже, не получилось. Уже через 45 минут с большим количеством ошибок он объявляет о захвате заложников.Александр Боровой называл себя художником, чем только ни занимался: картины, вышивка, торговля антиквариатом. Но семейная жизнь не сложилась, несколько лет назад жена забрала сына и ушла. Свою долю в квартире они продали другой семье — Ереминых. Но отношения с новыми соседями не сложились.После заселения в одну из комнат трешки семьи Ереминых в голове Борового и появилась история про черных риелторов, о которой он не раз высказывался у себя на странице.— Вчера днем, 12 мая в субботу, пообещали, что вечером придут меня убивать. Но пока не получилось.По записям на странице можно проследить, как менялось сознание мужчины. Похоже, что он действительно верил в истории про черных риелторов. В итоге это привело к трагедии: вооружившись карабином "Сайга", он несколько часов удерживал заложников взаперти и стрелял в потолок для устрашения. Переговоры не помогали, пришлось идти на штурм, и тогда Боровой взялся за нож."В результате совместных действий сотрудников полиции и Росгвардии проведены мероприятия по задержанию злоумышленника. Установлено, что злоумышленник причинил одному из трех удерживаемых им людей телесные повреждения, от которых последний скончался", — рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по г. Москве Юрий Титов.Сам Александр Боровой сейчас в больнице с ножевым ранением. При задержании он пытался покончить с собой, но его спасли. В ближайшее время ему назначат психиатрическую экспертизу, а после — изберут меру пресечения. Ребенок и его мать не пострадали, но им теперь понадобится серьезная помощь психологов.