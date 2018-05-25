Поклонники Армена Джигарханяна давно бьют в набат: доколе имя прекрасного актера будет склоняться на всех углах разными авантюристками и прихлебателями? Сколько можно муссировать и смаковать личную жизнь уважаемого человека? И, кажется, их услышал.

Поклонники Армена Джигарханяна давно бьют в набат: доколе имя прекрасного актера будет склоняться на всех углах разными авантюристками и прихлебателями? Сколько можно муссировать и смаковать личную жизнь уважаемого человека? И, кажется, их услышал.Как выяснили Dni.Ru в эфире канала НТВ тема "Скандальный развод Армена Джигарханяна" больше звучать не будет и актера оставят в покое. Сотрудники телекомпании говорят, что был звонок "сверху" и показывают пальцем куда-то за горизонт. После него продюсеры программ, специализирующиеся на желтых новостях, типа "Новые русские сенсации" и "Ты не поверишь!" отказались от продолжения зело надоевшего сериала.Это событие можно считать победой тех друзей и поклонников, кто поддерживает Армена Джигарханяна. Они составляли петиции в Интернете, обращались к руководителям телеканалов, в министерство культуры и прокуратуру. Единственное, о чем просили люди– оставить в покое артиста, прекратить шабаш, который его бывшая жена Виталина Цымбалюк-Романовская за большие деньги устраивает перед камерами. Ведь только в студии программы "Пусть говорят" она утирала слезы, нападала на гостей и рассказывала сказки 26 раз – это же немыслимо!"Не сдержала слез: Виталина увидела Джигарханяна", "Звонок Джигарханяну: Виталине грозит тюрьма?", "Покаяние Виталины", "Последний шанс: Виталина и Джигарханян снова вместе?", "Призрак Виталины в новой жизни Джигарханяна", "Честь семьи Джигарханяна: встреча, которой ищет Виталина" – от тем передач Дмитрия Борисова стынет кровь.Кстати, как ранее Dni.Ru, на "Пусть говорят", скорее всего, Цымбалюк-Романовской больше не будет. "Руководство канала склоняется к тому, чтобы поберечь актера и завершить тему с его разводом, – рассказал редактор "Пусть говорят". – Но запретить что-то извне каналу невозможно – такие полномочия есть только у прокуратуры, если программа содержит призывы к экстремизму, насилию, демонстрирует порнографию и тому подобное. Поэтому убирать или нет из эфира Цымбалюк-Романовскую, будет зависеть от продюсеров шоу".