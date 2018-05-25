Второй день международного экономического форума пройдёт сегодня в Петербурге. В пленарном заседании примут участие лидеры России, Японии и Франции. Также на заседание придут заместитель председателя КНР Ван Цишань и глава МВФ Кристин Лагард.

Второй день международного экономического форума пройдёт сегодня в Петербурге. В пленарном заседании примут участие лидеры России, Японии и Франции. Также на заседание придут заместитель председателя КНР Ван Цишань и глава МВФ Кристин Лагард.Тема форума — "Создавая экономику доверия". Кроме пленарного заседания, Владимир Путин вместе с Эммануэлем Макроном встретятся с предпринимателями России и Франции. Ещё одну встречу Путин проведёт вместе с Синдзо Абэ, они пообщаются с российскими и японскими бизнесменами. Также состоится круглый стол, на котором президент нашей страны ответит на вопросы руководителей крупнейших информационных агентств мира.Экономические сессии традиционно откроются завтраком "Сбербанка". Герман Греф в этом году намерен ответить на вопрос — кто, что и каким образом формирует сегодня новую экономическую повестку.В залах экспофорума пройдет серия тематических сессий: по жилищному, энергетике и бюджетной политике. На фоне роста цен на нефть особый интерес представляет дискуссия с участием министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии и министра экономики РФ Александра Новака. Одним из ключевых событий для субъектов России станет ежегодная презентация результатов национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах от Агентства стратегических инициатив.Накануне на "русском Давосе" были подписаны десятки соглашений, прозвучали и важные заявление обновленного правительства.Так, глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал коллег повысить зону отсечения сверхдоходов от продажи нефти.Первый вице-премьер Антон Силуанов заверил, что в ближайшие шесть лет налоги повышаться не будут.На полях форума заключили и первые соглашения. ВТБ продал почти 12% акций "Магнита" (сумма сделки не разглашается); "Роснефть", ВЭБ и "ВЭБ-лизинг" подписали соглашение о сотрудничестве по лизинговым сделкам объемом до 400 млрд рублей.