Специалисты оценили надежность и прозрачность платформы Единой России по проведению электронного предварительного голосования. В этом году в стране фактически пройдет онлайн-голосование избирателей, опыт проведения которого может использоваться Центризбиркомом в ходе выборов.

Специалисты оценили надежность и прозрачность платформы "Единой России" по проведению электронного предварительного голосования. В этом году в стране фактически пройдет онлайн-голосование избирателей, опыт проведения которого может использоваться Центризбиркомом в ходе выборов.Как напомнил первый замглавы центрального исполкома партии МаксимЖаворонков, на партийной конференции единороссы взяли курс на цифровизацию. "Электронноеголосование как раз является примером реализации этого курса, – отметил он. – Мыв первую очередь заинтересованы в защищенности и невозможности подтасовки илидвойного голосования, поэтому проработали поэтапно весь механизм заявок,верификации и голосования".Жаворонков подчеркнул, что от фальсификаций защищен нетолько интерфейс для голосования, но и банк данных. Он пояснил, что всяинформация об участниках праймериз хранится в информационной системе "ВсяРоссия", которая соответствует второму уровню защищенности. Также задействованыалгоритмы шифрования для сохранности данных, передаваемых по Сети.Как отметил глава Российской ассоциации электронныхкоммуникаций (РАЭК) Сергей Плутогаренко, у "ЕР" есть все предпосылки длятого, чтобы совершить технологическую революцию в организации выборов."Прорывом можно было бы назвать голосование на блокчейне, – сказал он. – Но ипредоставленную возможность голосовать за кандидатов онлайн, соблюдая все мерыбезопасности и защиты от накруток и фальсификаций, считаю очевидным прогрессом".Член Центризбиркома Антон Лопатин, в свою очередь, обратилвнимание, что задействованный в процессе алгоритм исключает махинации с голосамиизбирателей. По его словам, в том числе, участие в голосовании предусматривает личноепредоставление персональных данных и согласия на их обработку. Кроме того, естьеще несколько ступеней защиты от несанкционированных действий. "Этосделает доверие к процессу выборов максимальным", – сказал он.Директор региональной общественной организации "ЦентрИнтернет-технологий" (РОЦИТ) Сергей Гребенников, в свою очередь, назвалэлектронные праймериз правильным шагом и к открытости, и в направлении реальныхкарьерных лифтов. Он подчеркнул, что "ЕР" приняла необходимые мерыдля защиты голосования от фальсификаций и нарушений. "Очень важно несворачивать с этого пути, а внедрить механизмы цифровой демократии на всехуровнях управления в партии", – заявил он.Аналогичное мнение выразил и член Экспертного совета поразвитию экономики нового технологического поколения при Госдуме Никита Куликов.Он считает электронные праймериз важным экспериментом и шагом к цифровизации выборнойсистемы страны. Предлагаемая аутентификация выборщиков, по его словам, выглядитзащищенной от возможных манипуляций. "Осталось только данную процедуруперевести на блокчейн, и тогда по уровню защищенности от внешнего вмешательстватакие выборы просто не будут иметь аналогов", – выразил уверенностьКуликов.Напомним, проголосовать за кандидата-участника предварительногоголосования можно будет 3 июня. Для того, чтобы отдать свой голос, необходимо либоприйти на счетный участок, либо сделать это с 28 мая по 1 июня через личныйкабинет электронного предварительного голосования.