Специалисты оценили надежность и прозрачность платформы Единой России по проведению электронного предварительного голосования. В этом году в стране фактически пройдет онлайн-голосование избирателей, опыт проведения которого может использоваться Центризбиркомом в ходе выборов.
Специалисты оценили надежность и прозрачность платформы "Единой России" по проведению электронного предварительного голосования. В этом году в стране фактически пройдет онлайн-голосование избирателей, опыт проведения которого может использоваться Центризбиркомом в ходе выборов.
Как напомнил первый замглавы центрального исполкома партии Максим
Жаворонков, на партийной конференции единороссы взяли курс на цифровизацию. "Электронное
голосование как раз является примером реализации этого курса, – отметил он. – Мы
в первую очередь заинтересованы в защищенности и невозможности подтасовки или
двойного голосования, поэтому проработали поэтапно весь механизм заявок,
верификации и голосования".
Жаворонков подчеркнул, что от фальсификаций защищен не
только интерфейс для голосования, но и банк данных. Он пояснил, что вся
информация об участниках праймериз хранится в информационной системе "Вся
Россия", которая соответствует второму уровню защищенности. Также задействованы
алгоритмы шифрования для сохранности данных, передаваемых по Сети.
Как отметил глава Российской ассоциации электронных
коммуникаций (РАЭК) Сергей Плутогаренко, у "ЕР" есть все предпосылки для
того, чтобы совершить технологическую революцию в организации выборов.
"Прорывом можно было бы назвать голосование на блокчейне, – сказал он. – Но и
предоставленную возможность голосовать за кандидатов онлайн, соблюдая все меры
безопасности и защиты от накруток и фальсификаций, считаю очевидным прогрессом".
Член Центризбиркома Антон Лопатин, в свою очередь, обратил
внимание, что задействованный в процессе алгоритм исключает махинации с голосами
избирателей. По его словам, в том числе, участие в голосовании предусматривает личное
предоставление персональных данных и согласия на их обработку. Кроме того, есть
еще несколько ступеней защиты от несанкционированных действий. "Это
сделает доверие к процессу выборов максимальным", – сказал он.
Директор региональной общественной организации "Центр
Интернет-технологий" (РОЦИТ) Сергей Гребенников, в свою очередь, назвал
электронные праймериз правильным шагом и к открытости, и в направлении реальных
карьерных лифтов. Он подчеркнул, что "ЕР" приняла необходимые меры
для защиты голосования от фальсификаций и нарушений. "Очень важно не
сворачивать с этого пути, а внедрить механизмы цифровой демократии на всех
уровнях управления в партии", – заявил он.
Аналогичное мнение выразил и член Экспертного совета по
развитию экономики нового технологического поколения при Госдуме Никита Куликов.
Он считает электронные праймериз важным экспериментом и шагом к цифровизации выборной
системы страны. Предлагаемая аутентификация выборщиков, по его словам, выглядит
защищенной от возможных манипуляций. "Осталось только данную процедуру
перевести на блокчейн, и тогда по уровню защищенности от внешнего вмешательства
такие выборы просто не будут иметь аналогов", – выразил уверенность
Куликов.
Напомним, проголосовать за кандидата-участника предварительного
голосования можно будет 3 июня. Для того, чтобы отдать свой голос, необходимо либо
прийти на счетный участок, либо сделать это с 28 мая по 1 июня через личный
кабинет электронного предварительного голосования.