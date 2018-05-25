Непобежденный на ринге чемпион мира по боксу среди профи в тяжелой весовой категории британец Энтони Джошуа признал, что может выйти в октагон и драться по правилам смешанных единоборств. Ронее сообщалось, что ведущая лига UFC готова предложить Джошуа контракт на 500 млн долларов.

Непобежденный на ринге чемпион мира по боксу среди профи в тяжелой весовой категории британец Энтони Джошуа признал, что может выйти в октагон и драться по правилам смешанных единоборств. Ронее сообщалось, что ведущая лига UFC готова предложить Джошуа контракт на 500 млн долларов."Если люди захотят этого, а я сердцем почувствую, что принял верное решение, то почему нет? – говорит Джошуа о возможности выступить среди бойцов ММА. – В любом случае это будет всего лишь еще один бой"."И дело не только в деньгах, — цитирует Джошуа издание Bjpenn.Com. – Я буду тренироваться, а не просто выйду за чеком. Бойцовский спорт – серьезный спорт. Сотрясения мозга, сломанные ребра и прочие радости. Я должен серьезно к этому относиться. Зачем делать деньги, если потом не сможешь насладиться ими?"