FIFA представила официальный гимн ЧМ-2018. Видео опубликовано в Сети.

FIFAпредставила официальный гимн ЧМ-2018. Видео опубликовано в Сети.Актер Уилл Смит, певец Ники Джем и албанская исполнительницаЭра Истрефи исполнили песню под названием Live it Up.Ранее американский певец гаитянского происхождения ДжейсонДеруло представил официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года,который пройдет в России. 14 июня артист исполнит песню на открытии турнира настадионе "Лужники", перед матчем Россия – Саудовская Аравия.