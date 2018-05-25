FIFA
представила официальный гимн ЧМ-2018. Видео опубликовано в Сети.
FIFA
представила официальный гимн ЧМ-2018. Видео опубликовано в Сети.
Актер Уилл Смит, певец Ники Джем и албанская исполнительница
Эра Истрефи исполнили песню под названием Live it Up.
Ранее американский певец гаитянского происхождения Джейсон
Деруло представил официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года,
который пройдет в России. 14 июня артист исполнит песню на открытии турнира на
стадионе "Лужники", перед матчем Россия – Саудовская Аравия.