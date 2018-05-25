Одна из конюшен чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, испытывающая финансовые проблемы, не будет признана банкротом, а возродится с новыми владельцами. Покупателем Force India станет консорциум во главе с руководителем производителя энергетических напитков Rich Energy Уильямом Стори.

Одна из "конюшен" чемпионат мира по автогонкам в классе "Формула-1", испытывающая серьезные финансовые проблемы, не будет признана банкротом, а возродится с новыми владельцами. Покупателем команды Force India станет консорциум во главе с руководителем производителя энергетических напитков Rich Energy Уильямом Стори."Сделка почти завершена, осталось оформить документы, — цитирует Euronews неназванный источник в руководстве Force India. – Поскольку речь о крупных инвестициях, необходимо все утрясти. Сделка заняла много времени, но сейчас процесс продажи идет полным ходом".При этом, как часто бывает в подобных случаях, сумма сделки не разглашается, но сразу несколько источников подтверждают, что Стори достиг принципиальной договоренности с нынешними владельцами "конюшни" Виджаем Малльей и Субратой Роем.