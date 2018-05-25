Чилийскому полузащитнику мюнхенского футбольного клуба Бавария Артуро Видалю грозит тюремное заключение за участие в драке. Инцидент произошел еще осенью 2017 года во время дискотеки в одном из ночных клубов Мюнхена.

Чилийскому полузащитнику мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Артуро Видалю грозит тюремное заключение за участие в драке. Инцидент произошел еще осенью 2017 года во время дискотеки в одном из ночных клубов Мюнхена.Чилийский полузащитник отдыхал ночью в заведении вместе с братом Сандрино и друзьями. В разгар веселья началась потасовка, после чего в полицию явился потерпевший с заявлением. В ходе конфликта он получил удар по голове бутылкой водки.Сейчас прокуратура выдвинула Видалю и его брату Сандрино обвинения в нападении на человека, отмечает Чемпионат.com. При худшем развитии событий обоим грозит тюремный срок.