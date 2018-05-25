Гадалка Нона Михай признала вину в подстрекательстве экс-совладельцев Нота-банка похитить 350 миллионов рублей.

Гадалка Нона Михай признала вину в подстрекательстве экс-совладельцев "Нота-банка" похитить 350 миллионов рублей, передает РИА Новости.В Останкинском суде Москвы, где начался процесс по существу, она заявила: "Вину признаю, полностью раскаиваюсь".В отношении трех фигурантов — экс-руководителей ПАО "Нота-банк" Дмитрия и Вадима Ерохиных и их сообщницы Ноны Михай Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение.По данным следствия, в 2015 году один из руководителей банка похитил 1,5 миллиарда рублей, размещенные "Мостотрестом" на депозите в банке.ПАО "Мостотрест" открыло счет в "Ноте" и перечислило на депозит указанную сумму. Данное вложение было обязательным условием для выдачи компании банковской гарантии на 2,5 миллиарда рублей "дочке" "Мостотреста" — компании "Трансстроймеханизация" — для строительства аэропорта в Хабаровске.Но вскоре у "Нота-банка" была отозвана лицензия и свои деньги "Мостотрест" получить назад не смог. Как считает следствие, Ерохины целенаправленно похитили 1,5 миллиарда рублей у компании.Кроме того, следствие полагает, что братьями Ерохиными присвоен 321 миллион рублей. Эти деньги они оформили в качестве необеспеченного личного займа и банку не вернули. Другой вменяемый банкирам эпизод — хищение еще 350 миллионов рублей.По мнению следователей, гадалка Михай оказала влияние на сестру экс-финансового директора "Ноты" Галины Марчуковой — Ларису, склонив руководство банка на хищение путем выдачи фиктивного кредита гендиректору ООО "Фармстер" Ивану Тарлыкову.Последний обратился в суд с просьбой признать его потерпевшим в рамках уголовного дела для возможности заявить гражданский иск обвиняемым.В апреле Мосгорсуд продлил до 5 июня домашний арест гадалки Ноны Михай и срок содержания в СИЗО экс-совладельцев "Нота-Банка" Дмитрия и Вадима Ерохиных. Однако арестовали Ерохиных по делу, возбужденному еще в декабре 2015 года по заявлению строительной компании ПАО "Мостотрест".В рамках уголовного дела "Нота-Банка" полицией расследуется четыре эпизода — два по мошенничеству и еще два по растрате средств вкладчиков.Бывшего председателя правления банка Дмитрия Ерохина обвиняют по всем эпизодам, его брата Вадима (ранее занимал должность зампреда банка) — по одному эпизоду присвоения.Бывшему финдиректору "Нота-банка" Галине Марчуковой, ее сестре Ларисе, а также арестованной по делу гадалке Ноне Михай вменяется мошенничество на 350 миллионов рублей.