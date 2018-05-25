На Петербургском международном экономическом форуме в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пенсионная реформа в России, возможно, будет реализовываться в течение нескольких лет, начиная с 2019 года.

На Петербургском международном экономическом форуме в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что пенсионная реформа в России, возможно, будет реализовываться в течение нескольких лет, начиная с 2019 года, передает "Интерфакс"."Понимаете, пенсионная реформа — это же не сиюминутная тема. Какие-то изменения, возможно, будут приняты в 2019 году, а какие-то будут продолжены и дальше, потому что, как вы знаете, пенсионная система многопланова", — сказала Голикова.Она пояснила, что реформа может коснуться пенсионного возраста, а также обычных страховых и досрочных пенсий.Также важной составляющей вице-премьер считает социальное страхование. "Но это то, что я попыталась донести — понятно, что в короткое время это сделать невозможно — все-таки это изменение некоторых подходов в системе социального страхования глобально", — отметила Голикова.