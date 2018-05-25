Фигурант громного секс-скандала, знаменитый продюсер и режиссер Харви Вайнштейн добровольно пришел в полицейский участок Нью-Йорка. Там ему должны предъявить обвинения в изнасиловании и сексуальном домогательстве.
Фигурант громного секс-скандала, знаменитый продюсер и режиссер Харви Вайнштейн добровольно пришел в полицейский участок Нью-Йорка. Там ему должны предъявить обвинения в изнасиловании и сексуальном домогательстве.
Сдаваться правоохранителям
Вайнштейн прибыл рано утром – около 7:00 по местному времени. По данным
прокуратуры, его обвинят по двум эпизодам. Это изнасилование актрисы Люсии Эванс
в 2004 году и инцидент с домогательством, подробности которого еще не
оглашаются.
Известно,
что жертва изнасилования готова открыто говорить о случившемся в суде. Вторая
женщина свои показания не будет давать публично, передает телеканал Sky News. Если продюсера признают виновным, то по обоим обвинениям ему грозит лишение
свободы на срок до 25 лет.
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