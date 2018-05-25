Фигурант громного секс-скандала, знаменитый продюсер и режиссер Харви Вайнштейн добровольно пришел в полицейский участок Нью-Йорка. Там ему должны предъявить обвинения в изнасиловании и сексуальном домогательстве.

Фигурант громного секс-скандала, знаменитый продюсер и режиссер Харви Вайнштейн добровольно пришел в полицейский участок Нью-Йорка. Там ему должны предъявить обвинения в изнасиловании и сексуальном домогательстве.Сдаваться правоохранителямВайнштейн прибыл рано утром – около 7:00 по местному времени. По даннымпрокуратуры, его обвинят по двум эпизодам. Это изнасилование актрисы Люсии Эвансв 2004 году и инцидент с домогательством, подробности которого еще неоглашаются.Известно,что жертва изнасилования готова открыто говорить о случившемся в суде. Втораяженщина свои показания не будет давать публично, передает телеканал Sky News. Если продюсера признают виновным, то по обоим обвинениям ему грозит лишениесвободы на срок до 25 лет.Материал дополняется