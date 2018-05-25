Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем владельцам мототранспорта с убедительной просьбой быть предельно внимательными на дороге...

С наступлением весенне-летнего периода на дорогах города появляется все больше мотоциклистов. С начала сезона существенно увеличилось и число ДТП с их участием. С целью снижения дорожно-транспортных происшествий при участии данной категории водителей столичная Госавтоинспекция напоминает о необходимости быть дисциплинированными на дорогах.В большинстве случаев причиной таких дорожно-транспортных происшествий служат грубые нарушения Правил дорожного движения, как со стороны автомобилистов, так и водителей мототранспорта. Кто-то не выбрал скорость соответственно дорожным условиям, кто-то не справился с управлением или выехал на полосу встречного движения…Столичная Госавтоинспекция обращается ко всем владельцам мототранспорта с убедительной просьбой быть предельно внимательными на дороге, всегда использовать мотошлемы, ни в коем случае не нарушать нормы дорожной безопасности и в первую очередь соблюдать скоростной режим и правила маневрирования.Водителям же автомобилей следует быть более внимательными к владельцам двухколесных транспортных средств и помнить, что в автомобиле вы более защищены от травм в случае столкновений, нежели водители мототранспорта. Поэтому следует убедиться в безопасности своих маневров по отношению к другим участникам движения.Столичная Госавтоинспекция напоминает автомобилистам о необходимости быть предельно внимательными при перестроении, заблаговременно включать указатели поворота и не открывать двери автомобиля, не убедившись в отсутствии приближающегося мотоциклиста.ГИБДД города Москвы призывает всех участников дорожного движения проявлять взаимную вежливость на дорогах города.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81